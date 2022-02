Mercoledì sera, alle ore 21.00, il Milan affronterà la Lazio. La gara verrà disputata allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro' e sarà valida per i quarti di finale della Coppa Italia. Sarà una gara secca, dunque senza ritorno. Chi vincerà, otterrà il pass per le semifinali. Sarà il 21esimo incontro tra le due squadre in questa competizione, con il bilancio in parità: 8 vittorie Milan, 8 vittorie Lazio e 4 pareggi. Vediamo tutti i precedenti tra i rossoneri e i biancocelesti.