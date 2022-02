Milan-Inter, arbitrerà Mariani. Al VAR ecco Irrati | Coppa Italia News

Sarà Maurizio Mariani di Aprilia (LT) l'arbitro di Milan-Inter, il derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia in programma domani sera

Sarà Maurizio Mariani , classe 1982, della sezione A.I.A. di Aprilia (LT) l'arbitro di Milan-Inter , il derby d'andata delle semifinali di Coppa Italia in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'.

Gli assistenti di Mariani per il derby Milan-Inter saranno Filippo Meli e Stefano Alassio; il quarto uomo sarà Luca Massimi. Al V.A.R. è stato designato Massimiliano Irrati; in suo aiuto, Alessandro Giallatini.