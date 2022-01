Milan-Genoa, Pioli in conferenza: “Vincere soffrendo ci aiuterà a crescere”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Genoa, partita valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia

Sulla partita: "È evidente che non mi sia piaciuto come la squadra ha giocato nel primo tempo; non sono riuscito a stimolare e a motivare la squadra come pensavo di aver fatto. L'approccio non è stato stranamente quello giusto e così si complicano le cose. Siamo rimasti lucidi, abbiamo cambiato passo, ritmo e qualità di gioco e abbiamo vinto una partita che era diventata difficile".