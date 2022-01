Milan-Genoa, Pioli: “Diventare eterno come Sheva? Qui si lavora per vincere”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato su 'Sky Sport' al termine di Milan-Genoa, partita valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia

Sulla gara: "Non sono soddisfatto della mia preparazione. Quando la squadra sbaglia l'approccio l'allenatore sbaglia dal punto di vista mentale. Siamo andati sotto meritatamente. Poi il fatto di aver reagito e vinto è un segnale dal punto di vista caratteriale".

Se il Milan vive di dettagli: "Dobbiamo capire che il limite è sottile tra vincere e perdere una gara. Chi è più convinto, più generoso, più determinato ha più possibilità di vincere. Nel primo tempo non siamo stati così, non sono deluso dalla squadra ma da me stesso".