Milan-Genoa 3-1, Pioli: “L’approccio sbagliato è colpa mia. Su Tomori…”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato su 'Mediaset' al termine di Milan-Genoa, partita valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Mediaset' al termine di Milan-Genoa, partita valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni: "Non ho fatto un gran lavoro, non abbiamo approcciato bene la partita. Se non entri in campo con la determinazione necessaria succede questo, è colpa mia. Troppa poca intensità nel primo tempo, importante riprenderla, ma lavoreremo ancora meglio".