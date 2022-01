Milan-Genoa 3-1, Pioli: “Kalulu si sta confermando affidabile”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato su 'Milan TV' al termine di Milan-Genoa, partita valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia

Sulla partita: "Pensavo di aver fatto un buon lavoro nel pre partita e invece non è stato così. Mentalmente non siamo entrati bene in campo, poi per fortuna l'abbiamo ripresa. Ci sono state cose positive, ma su altre dobbiamo lavorare. Dovevamo avere un approccio migliore".