Milan, cambio di modulo e ‘falso 9’: la probabile formazione contro il Torino

Questa sera, alle 21.00, il Milan ospiterà a 'San Siro' il Torino. La gara sarà valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia e sarà una partita secca, vale a dire che chi vincerà passerà il turno. Chi otterrà un successo incontrerà la vincente di Fiorentina-Sampdoria, altro ottavo di finale in programma domani. In attesa del fischio d'inizio, ecco come potrebbe schierare in campo i suoi uomini Stefano Pioli.