Lazio, Milinkovic a parte: non a rischio per il Milan in Coppa Italia

Sergej Milinkovic-Savic e Patric si allenano a parte, ma entrambi dovrebbero essere a disposizione per Milan-Lazio di Coppa Italia

"Allenamento pomeridiano per la Prima Squadra della Capitale che si è ritrovata al Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 15:00. Al termine di un’iniziale riscaldamento muscolare, i calciatori biancocelesti che non sono scesi in campo dal primo minuto contro la Fiorentina, hanno svolto delle esercitazioni atletiche a cui sono seguite delle prove tattiche con la seduta che si è conclusa con una partitella. Lavoro di scarico, infine, per coloro che hanno vestito la maglia da titolari sabato sera al Franchi".