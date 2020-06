Juventus-Milan, Rossi: “Rossoneri a testa alta, ma senza Ibrahimovic …”

MILAN NEWS – Paolo Rossi, ex attaccante di bianconeri e rossoneri, ha parlato ai microfoni di ‘RaiSport‘ al termine di Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Queste le dichiarazioni di Paolo Rossi: “Il Milan in ogni caso da questa partita ne esce a testa alta, non gli si può dire niente a livello prestazione. Ha giocato quasi tutta la partita in dieci… Ha disputato una gara molto volenterosa, qualcosa davanti è mancato ma senza Zlatan Ibrahimovic c’erano poche alternative. Un risultato avrebbe chiaramente cambiato la stagione del Milan”. PER LE DICHIARAZIONI POST PARTITA DEL TECNICO ROSSONERO STEFANO PIOLI, CLICCA QUI >>>

