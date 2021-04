Coppa Italia, la FIGC punta ad avare 2000 spettatori in finale

In vista della finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, la FIGC spera di poter aprire il Mapei Stadium di Reggio Emilia a 2000 persone.

Dopo aver dato l'ok a un pubblico parziale in vista degli Europei, ora si lavora per la finale di Coppa Italia e torna la speranza. C'è infatti la possibilità di vedere i tifosi sugli spalti per Atalanta-Juventus, atto finale della coppa nazionale italiana. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, il decreto sulle riaperture prevede il ritorno di un massimo di 1000 persone all'aperto a partire dall'1 giugno, ma anche la possibilità di anticipare la data per specifici eventi. La FIGC ha pensato proprio alla finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus e ha chiesto al governo il 20% della capienza, ovvero 4.700 posti. L'obiettivo realistico è però il 10%, ovvero 2.300 persone, che sarebbe già ottima cosa. La finale è in programma il 18 maggio. Leggi la nostra intervista esclusiva all'ex arbitro Marelli >>>