Coppa Italia, Italiano: “Sarebbe bello sorteggio integrale dall’inizio”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha detto la sua sulla formula dei sorteggi per la Coppa Italia. Questo il suo consiglio in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta: "Ognuno ha la propria opinione: ora non ci sono più squadre di C, ma solo B e A. Sarebbe bello un sorteggio integrale dall'inizio. Sarebbe bello al primo turno Fiorentina-Cosenza o Fiorentina-Juventus. Vedendo gli altri paesi, anche in Inghilterra, tra squadre di altre categorie, con gli stadi pieni... È una formula che mi piacerebbe vedere ma ci adeguiamo. Siamo stati bravi ad arrivare fino a qui, ora troviamo una delle migliori in Italia e vedremo quello di cui siamo capaci".