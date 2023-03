Tottenham-Milan, Mike Maignan eletto MVP della partita

(fonte: acmilan.com) - Una sola parata . Decisiva. Al 93', dopo una partita di quasi inoperosità, Maignan ricorda a tutti perché è uno dei portieri più forti al mondo: balzo da campione, a terra, sul colpo di testa di Harry Kane e risultato in cassaforte. Mike mette le mani sul passaggio ai Quarti con un intervento da campione , alla sua terza partita dopo lo stop di cinque mesi.

Il portiere francese mancava in Champions League dal 14 settembre scorso, da Milan-Dinamo Zagabria 3-1, e la sua presenza nella notte del New White Hart Lane si è fatta sentire, sia tra i pali sia nel costante supporto all'impostazione del gioco.

Quando Mike c'è, si sente e i numeri lo testimoniano: 56 palloni giocati, tra i più coinvolti della squadra, 36 passaggi positivi ai compagni e, come dicevamo, una sola vera parata. Tanto basta a Mike per guadagnarsi la palma del migliore in campo.