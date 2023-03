Risultati Champions League -Tottenham-Milan 0-0: tabellino | News

Tabellino Tottenham-Milan 0-0

Primo tempo che si è concluso sul risultato di 0-0, con un ottimo Milan che ha dimostrato di essere solido dietro e pericoloso avanti. Per i rossoneri grande occasione per passare in vantaggio con Messias, il quale però, solo davanti al portiere, ha tirato a lato. Secondo tempo che ha visto il Tottenham alzare il proprio baricentro, ma ciò ha favorito le ripartenze dei rossoneri che hanno avuto almeno tre palle gol clamorose. Da segnalare il miracolo di Maignan al 92esimo su Kane, ma in ripartenza Origi ha colpito un palo. La squadra di Pioli, complice l'1-0 dell'andata, ottiene il pass ai quarti di finale!