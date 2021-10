Porto-Milan, l’ultimo precedente risale al 2003: rossoneri campioni

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Porto-Milan, partita decisiva di Champions League. Ecco il ricordo dell'ultimo precedente

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Porto-Milan, partita valida per la 3^ giornata del gruppo B di Champions League. Una gara decisiva per le ambizioni di entrambe le squadre, che al momento occupano il terzo e il quarto posto del girone. La qualificazione è possibile? La vittoria è l'unica strada da percorrere. Intanto le due squadre non si affrontano dalla Finale di Supercoppa Europea del 2003, quando il Porto era campione in carica della Coppa UEFA e il Milan aveva appena vinto la Champions League. I rossoneri vinsero 1-0 con gol di Andriy Shevchenko. Ecco dove vedere Porto-Milan in tv e in streaming