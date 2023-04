Napoli-Milan, Spalletti: “Complimenti a loro, abbiamo pagato qualcosa”

Luciano Spalletti , allenatore azzurro, ha parlato ai microfoni di ' Mediaset ' al termine di Napoli-Milan , partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League svoltasi allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Facciamo i complimenti al Milan per questa qualificazione, perchè Ha giocato due partite riuscendo a capitalizzare il massimo. È sintomo di squadra matura e hanno giocatori che capiscono quando spingere e quando difendersi. Faccio i complimenti anche i miei ragazzi, anche se abbiamo pagato un po' di ingenuità e un po' di inesperienza. Ci siamo arrivati con alcuni giocatori con il fiato corto dopo la sosta per le nazionali".

Se qualcosa si è spezzato dopo il KO in campionato: "No, perché le partite le abbiamo fatte. Oggi abbiamo sbagliato un rigore, abbiamo concesso un gol. Non siamo stati bravi dentro all'area di rigore a fare quello che hanno fatto loro nell'unica volta che ci sono entrati".

Sull'arbitraggio di Mrciniak:"Io non avevo contestato Kovacs. Stasera c'è un rigore netto su Lozano, gli gira proprio la caviglia e si vede dai replay. Rischia di storcergli la caviglia e non si può non vedere. Rigore per loro ingenuo, rigore per noi netto".