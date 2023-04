Napoli-Milan, le curiosità della partita di ‘acmilan.com’

Napoli-Milan: le statistiche e le curiosità che anticipano il match dello stadio Maradona di 'acmilan.com'

(fonte:acmilan.com) - Milan e Napoli, pronti all'ultimo atto. I rossoneri di Mister Pioli, forti dell'1-0 maturato nell'andata di San Siro meno di una settimana fa, si avvicinano al match contro gli azzurri di Spalletti dopo l'1-1 di Bologna in Serie A. L'incontro del Maradona mette in palio l'accesso alle Semifinali di Champions League, e queste sono le principali statistiche e curiosità che anticipano la sfida.

PRECEDENTI E POSSIBILITÀ

Il Milan ha già sconfitto due volte il Napoli ad aprile: 4-0 in Serie A al Maradona e 1-0 a San Siro nel match di andata di questo doppio confronto europeo. L'ultima squadra capace di superare i partenopei tre volte in una stagione è stata la Lazio nel 1994/95. I rossoneri hanno inoltre vinto le ultime tre trasferte giocate contro il Napoli, tutte in Serie A: è la striscia di successi esterni consecutivi più lunga (al pari di quella tra il 1948 e il 1951) registrata contro i partenopei. L'ultima squadra che il Milan ha battuto due volte lontano da casa in una singola stagione è stata la Sampdoria nel 2015/16.

TRADIZIONE EUROPEA

Il Milan ha raggiunto le Semifinali di Champions League per l'ultima volta nella stagione 2006/07. I rossoneri sono stati eliminati soltanto due volte dopo aver vinto l'andata di una sfida a eliminazione diretta: nel 2003/04 contro il Deportivo La Coruña - nei Quarti di finale - e nel 2012/13 contro il Barcellona agli Ottavi. Di fronte, i rossoneri troveranno un Napoli che non perde da 12 partite interne (9V, 3N) di Champions League, ovvero dalla sconfitta per 4-2 contro il Manchester City nel novembre 2017. I partenopei, però, sono stati eliminati nelle ultime 10 sfide a eliminazione diretta in competizioni europee dopo aver perso la gara di andata; l'ultima volta in cui i partenopei hanno superato il turno dopo essere stati sconfitti all'andata risale ai Quarti di finale di Coppa UEFA 1988/89, contro la Juventus.

DIFESA DA CLEAN SHEET

Il Milan non ha subito gol nelle ultime cinque partite di Champions League: si tratta della serie più lunga per una squadra nella competizione dal Manchester City nel 2020/21 (sette di fila). I rossoneri vantano soltanto una striscia più lunga nella competizione: sette clean sheet nella stagione 2004/05, prima di raggiungere la Finale.

ISPIRAZIONE DAI SINGOLI

Olivier Giroud ha partecipato a sei gol (quattro reti e due assist) in nove partite di Champions League in questa stagione: più di qualsiasi giocatore del Milan in una singola edizione dai tempi di Zlatan Ibrahimović nel 2011/12 (9, 5 marcature e quattro passaggi vincenti). Soltanto Vinícius Júnior (36) ha portato a buon fine più dribbling rispetto a Rafael Leão (33) in Champions League in questa stagione; tuttavia, il giocatore del Milan ne ha completati più di qualsiasi altro avversario nella fase a eliminazione diretta del torneo in corso (18). I 33 dribbling riusciti di Leão sono un record per un giocatore del Milan in una singola stagione dai tempi di Kaká nel 2004/05 (37). LEGGI ANCHE: Probabili formazioni, Napoli-Milan - Le scelte di Spalletti e Pioli