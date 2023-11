Milan-PSG 2-1, Luis Enrique: “Girone della morte, ma potevamo vincere”

Poi sulla partita : "È stata una partita molto combattuta, poteva andare in entrambi i modi . Abbiamo segnato il primo gol, ma poi non siamo riusciti a controllare la partita".

Infine ha dichiarato: "Loro hanno fatto una grande partita davanti, hanno una grande squadra , sia fisicamente che tecnicamente. Sono riusciti a sfruttare i loro spazi in attacco. Abbiamo perso il controllo del gioco alcune volte, ma abbiamo avuto comunque delle occasioni".

Nel prossimo turno di Champions League, valevole per la quinta giornata della fase a gironi, il Milan ospiterà il Borussia Dortmund, mentre i parigini ospiteranno il Newcastle.

