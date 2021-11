Milan-Porto, Tomori: “Derby? Ci faremo trovare pronti”

Fikayo Tomori, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Porto 1-1 del Gruppo B della Champions League 2021-2022

Sul livello del Milan in queste partite : "Ad Anfield e contro l'Atletico abbiamo giocato ottime partite. C'è dispiacere per il risultato ma è importante giocare partite a questi livelli"

Sul derby: "E' una grande partita per noi, per la nostra stagione e per i tifosi. Ora dobbiamo recuperare e cercare di ottenere i tre punti in un match così importante. Ci faremo trovare pronti".