Milan-Porto, Romagnoli: “Non siamo contenti. Dovevamo vincere”

Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Porto 1-1, partita della 4^ giornata del Gruppo B della Champions League 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Non abbiamo iniziato bene, poi nel secondo tempo ci abbiamo provato. Dispiace. Nel secondo tempo siamo entrati benissimo in campo, creando varie palle gol. Non siamo contenti: dovevamo vincere"