Milan-Porto, Pioli: “Pioli is on fire? Una delle emozioni più grandi”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Porto, gara del 4° turno del Gruppo B della Champions League 2021-22

Sull'alzare l'asticella: "In ogni partita e in ogni singolo giorni dobbiamo continuare a crescere. Siamo una squadra giovane con molti giocatori che non hanno mai giocato la Champions. Queste esperienze servono per migliorare e capire che la concentrazione e l'attitudine in campo deve essere sempre massimale".