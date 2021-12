Milan-Liverpool, la probabile formazione dei Reds: turnover moderato

Le probabili scelte di formazione di Jurgen Klopp per la partita di Champions League di domani sera tra Milan e Liverpool

Domani sera alle ore 21.00 il Liverpool di Jurgen Klopp disputerà per la prima volta nella sua storia una partita allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro contro il Milan. La gara sarà valida per la sesta e ultima giornata del Girone B di Champions League, con i rossoneri che sono chiamati a compiere una vera e propria impresa per poter ottenere il pass per gli ottavi di finale. Jurgen Klopp, sicuro ormai di aver passato il turno, non schiererà la miglior formazione ma opterà per un turnover moderato.