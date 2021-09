Milan, Brahim Diaz e Ibrahimovic: il dato in comune in Champions League

C'è una statistica che accomuna i giocatori del Milan Brahim Diaz e Zlatan Ibrahimovic in Champions League. Questi i dettagli

C'è una statistica che accomuna i giocatori del Milan Brahim Diaz e Zlatan Ibrahimovic in Champions League. Prima dello spagnolo, infatti, l'ultimo calciatore a segnare nelle sue prime due presenze in Champions League in maglia rossonera è stato il compagno di squadra Zlatan Ibrahimović, che lo ha fatto nel settembre 2010. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Atletico Madrid: Pioli punta su Rebic