Lo strano caso di Massa: sospeso in Italia, arbitra un ottavo di Champions

Davide Massa è stato sospeso in Italia dopo gli ultimi errori in Serie A, ma questa sera arbitrerà l'ottavo di finale tra Lille e Chelsea

L'ultimo errore, seppure direttamente dalla sala Var, è costato caro a Davide Massa. In occasione del match tra Torino e Inter, l'arbitro non ha visto il fallo di Ranocchia su Belotti in area di rigore ed è stato un episodio che ha fatto discutere. Un episodio che si aggiunge a quanto successo alcuni mesi fa in occasione di Milan-Napoli, quando lo stesso Massa annullò il gol del pareggio ai rossoneri per un 'fuorigioco geografico' di Olivier Giroud. Il direttore di gara è stato fermato per tre partite in Italia, mentre stasera arbitrerà il ritorno dell'ottavo di finale tra Lille e Chelsea.