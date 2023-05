Inter-Milan, la partita in chiaro più vista nel 2022/23

Un derby amaro per il Milan, che esce dalla Champions League contro l'Inter. La partita ha riportato un altro record, oltre a quello degli incassi. Come riportato da Calcio e Finanza, il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan, trasmesso da Mediaset e in onda su Canale 5, ha conquistato la prima serata di ieri con 8.268.000 telespettatori e il 34,92% di share. Il dato rende il match tra i nerazzurri e i rossoneri il più visto tra quelli trasmessi in diretta in chiaro durante questa stagione. La partita, si legge, è anche la sfida di Champions League più seguita tra quelle trasmesse in chiaro dal 2018. Il record era già stato superato da Napoli-Milan quest’anno (con poco meno di 8,1 milioni di telespettatori per il ritorno dei quarti di finale) ma il derby di Milano ha avuto la meglio, spostando l’asticella ancora più in alto. Milan, Maldini a rischio? La verità >>>NOVITÀ! Commenta questa news QUI!