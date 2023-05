Milan-Inter, Inzaghi: “Approccio splendido. Vinta grazie al lavoro”

Sul rischio di vedersi già con un piede in finale: "No, lo abbiamo dimostrato nei turni precedenti. Anche contro il Benfica avevamo il vantaggio dell'andata ma siamo stati bravi a gestire la partita e così dovremo fare la nostra partita anche al ritorno contro una squadra di qualità che conosciamo bene e che vorrà ottenere come noi un pass per la finale".