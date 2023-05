Inter-Milan, Pioli: “Speriamo che Leao oggi faccia tutto in gruppo”

Derby Inter-Milan, le parole di Pioli alla vigilia

Sul momento dei rossoneri: "La squadra sa che ha ancora una grandissima occasione. Siamo concentrati e determinati a ribaltare un pronostico che in questo momento ci vede sfavoriti. In pochi avrebbero pensato che il Milan potesse arrivare fino a qui. Arrivati a questo punto vogliamo arrivare in finale. L'andata non è andata come volevamo, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma vogliamo fare molto meglio".