Chelsea-Milan, Giroud gol dell’ex? Sarebbe il 10° contro i ‘Blues’

Manca poco al fischio d'inizio di Chelsea-Milan, partita valida per la 3^ giornata del girone E di Champions League. Al centro dell'attacco rossonero, come sempre, ci sarà Olivier Giroud. L'attaccante francese è alla ricerca del gol dell'ex contro il suo più recente passato. In caso di marcatura Giroud, potrebbe diventare il 10 ̊ giocatore a trovare ilgol con e contro il Chelsea in Champions League, e il primo dopo Loïc Rémy, con il Lille, nel dicembre 2019. L'attaccante francese ha disputato 119 match ufficiali con la maglia dei londinesi, segnando 39 gol in tutte le competizioni". Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.