Champions League, i ricavi delle italiane: Milan (quasi) al top, flop Juventus

Ecco quanto hanno ricavato le squadre italiane al termine dei gironi della UEFA Champions League: benissimo il Milan, male la Juventus

Enrico Ianuario

Conclusi i gironi della UEFA Champions League, è tempo di fare i conti con i ricavi dei club italiani. 'Calcio&Finanza' riporta tutte le cifre ricavate da Napoli, Inter, Milan e Juventus dopo gli ultimi verdetti di ieri sera. In questa edizione del torneo, tutte le italiane hanno superato la soglia dei 50 milioni di euro, con la Juventus che ha incassato meno di tutte, mentre il Napoli è davanti a tutti dopo l'ottimo percorso nella fase a gironi.

Partendo dal principio, ogni club ha incassato 15,64 milioni di euro per la partecipazione alla Champions 2022/23. A questi numeri si aggiungono i ricavi da ranking storico, più alti per la Juve (circa 33 milioni) e inferiori per le altre tre italiane: nell’ordine Napoli (18,2 milioni), Inter (15,9 milioni) e Milan (14,8 milioni). In partenza era nota anche la prima parte del market pool. Questa voce – che per il ciclo 2021-2024 ammonta a circa 40 milioni a stagione – è divisa in due parti. La prima è assegnata proporzionalmente in base alla posizione conquistata nella Serie A dell’anno precedente, e dunque: Milan (8 milioni di euro), Inter (6 milioni di euro), Napoli (4 milioni di euro) e Juventus (2 milioni di euro).

Riguardo le cifre che dipendono dal percorso nella competizione, il Napoli ha incassato più di tutti (14 milioni), seguito da Inter e Milan (entrambe a 9,33 milioni) e Juventus (2,8 milioni). Tutte le cifre sono arrotondate dalle quote che vengono redistribuite per le partite pareggiate, assegnate in base al numero di vittorie di ogni club nel girone. Infine, la seconda parte del market pool e il bonus per il passaggio agli ottavi di finale. La seconda voce è fissa per tutti i club a 9,6 milioni di euro (tranne la Juventus, eliminata), mentre per la prima voce Calcio e Finanza ha stimato la quota minima sulla base dello scenario peggiore per ognuna delle squadre, che prevede l’eliminazione e il contemporaneo traguardo migliore possibile per le avversarie.

Sommando tutte le cifre, la Juventus ha incassato 52,89 milioni di euro, che potranno crescere con un bel percorso in Europa League. L’Inter segue a 57,19 milioni di euro, mentre il Milan si ritrova al secondo posto per ricavi con 60,05 milioni di euro. Comanda il Napoli con 66,59 milioni di euro di ricavi, dato spinto dalle cinque vittorie nel girone e, al contrario delle altre big, dall’assenza di una multa per violazioni del FPF. ‘False fatturazioni’, chiesto un anno di reclusione a Galliani e De Laurentiis