Milan-Dinamo, 1-0 al 45′: la sblocca Giroud dal dischetto

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Dinamo Zagabria , partita della 2^ giornata del gruppo E della Champions League 2022-2023 in svolgimento a 'San Siro'. Il risultato al 45' è di 1-0 in favore del Milan grazie ad una rete del solito Olivier Giroud su calcio di rigore.

Parte bene il Milan che si fa subito vedere in area avversaria al 5' con un colpo di testa di Tonali alto di poco. I rossoneri crescono di ritmo e costruiscono altre due occasioni tra il 20' ed il 22': la prima è di Leao che parte in contropiede ma sul più bello viene fermato dalla difesa croata; la seconda è di Bennacer con una precisa botta da fuori deviata a lato dal portiere Livakovic. La Dinamo Zagabria si fa vedere in zona offensiva solo al 28' con una conclusione defilata di Moharrami respinta da Maignan. Sul finire della prima frazione i ritmi si abbassano e la Dinamo riesce a contenere abbastanza agevolmente le iniziative offensive del Diavolo, ma al 44' Sutalo atterra Leao ed è calcio di rigore: dal dischetto va Giroud che spiazza il portiere e fa 1-0! Segui il live testuale del secondo tempo del match di Champions League dei rossoneri >>>