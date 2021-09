Champions League, il Milan è la seconda squadra più giovane del torneo

Il Milan è la seconda squadra più giovane della Champions League 2021-2022. Precedono i rossoneri gli austriaci del Salisburgo

Il Milan ha fatto ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza e non poteva esserci esordio migliore se non nella cornice di Anfield. La gara contro il Liverpool è terminata 3-2 in favore dei 'Reds', ma il Diavolo ha fatto sicuramente un'ottima impressione. Questioni di campo a parte, c'è un dato che potrebbe far ben sperare i tifosi rossoneri per il futuro del club. Secondo quanto pubblicato da 'trasfermarkt.it', il Milan è la seconda squadra più giovane del prestigioso torneo europeo con un'età media di 24.9 anni. Al primo posto di questa speciale classifica c'è il Salisburgo con un'età media di 22.6, mentre chiude il podio lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi con un'età media di 25.2 anni.