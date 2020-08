Champions League, Atalanta-PSG 1-2! Bergamaschi eliminati

ULTIME NOTIZIE – Con una rimonta incredibile nei minuti finali di gara, il PSG rimonta l’Atalanta e vola in semifinale di Champions League. Bergamaschi in vantaggio con l’ex centrocampista di Milan e Chelsea Mario Pasalic che ha segnato con un bellissimo mancino a giro nella prima frazione. Nei minuti di recupero, con la Dea praticamente in 10 uomini – Freuler in campo da infortunato – i parigini prima pareggiano con Marquinhos e poi passano con Choupo-Moting. Applausi comunque per la squadra di Gasperini che esce assolutamente a testa alta dal torneo.