Atletico-Milan, Kessié: “Vittoria speciale, dobbiamo continuare a lottare”

Franck Kessié, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Atlético Madrid-Milan di Champions League

Se è una delle notti più belle da quando è al Milan: "E' speciale. Abbiamo vinto la prima partita in Champions. Abbiamo lottato fino alla fine per avere un posto in Champions. Quest'anno siamo in Champions, dobbiamo continuare a lottare fino alla fine come abbiamo fatto oggi per andare più lontano".