Milan, Tomori guardiano della difesa: dai un voto al suo 2022 | SONDAGGIO

Fikayo Tomori è entrato subito nel cuore dei tifosi. Dal suo arrivo in rossonero, l'ex Chelsea ha subito conquistato un posto da titolare facendo relegare in panchina l'ex capitano del Milan Alessio Romagnoli. Anche nel 2022 che si sta per concludere, il centrale inglese ha avuto un ruolo fondamentale nella squadra di Stefano Pioli. Nonostante l'inizio di quest'anno è stato complicato a causa dell'operazione al menisco, Tomori è come se non fosse mai stato fermo ai box. Insieme a Kalulu ha formato l'impenetrabile coppia difensiva, la migliore dello scorso campionato.