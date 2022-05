Milan, chi è la sorpresa di questa stagione? Vota qui | SONDAGGIO

La stagione del Milan ha confermato alcune certezze, ma ha messo in luce anche alcune piacevoli sorprese. Chi vi ha stupito di più?

Uno scudetto costruito da lontano, grazie alla bravura e alle intuizioni di una dirigenza che ha pescato alcuni grandi talenti sul calciomercato. Basti pensare a Pierre Kalulu e Rafael Leao , presi ad una cifra modesta ma che adesso valgono oro. Entrambi possono essere inseriti tra i calciatori da considerare sorprese in questa stagione. Il francese, in punta di piedi, è diventato un titolare inamovibile e ha inanellato una serie di prestazioni di impressionante affidabilità. Il talento del portoghese, invece, mostrato a sprazzi negli anni precedenti, è esploso definitivamente e ne ha fatto un calciatore semplicemente devastante.

Il percorso di Sandro Tonali è molto simile a quello del numero 17. Il centrocampista rossonero, nella scorsa stagione, ha accusato non poche difficoltà, ma quest'anno ha cambiato marcia, diventando una delle grandi certezze di Stefano Pioli. Ultimo, ma non per importanza, Mike Maignan. Chi, alla vigilia, pensava di incontrare un portiere del genere? Vota a sorpresa di questa stagione.