Milan, chi è l’MVP della stagione? Vota qui | SONDAGGIO

La stagione del Milan si è conclusa con una cavalcata che ha portato lo scudetto in bacheca. Chi è stato il migliore della stagione? Vota qui

Ne abbiamo scelto uno per ruolo: partiamo da Mike Maignan, uno dei protagonisti assoluti. Non era facile far dimenticare Gianluigi Donnarumma; lui non solo ci è riuscito, ma ha fatto anche meglio del predecessore. In difesa ecco il treno Theo Hernandez, che ha anche firmato il rinnovo di contratto per rendere ancora più forte il suo legame con il club. A centrocampo e in attacco ecco Sandro Tonali e Rafael Leao: difficile trovare aggettivi per loro vista una crescita incredibile rispetto alla scorsa stagione. A voi la scelta.