Milan, dai un voto al 2021 di Fikayo Tomori | News

Il 2021 è giunto quasi al termine ed arrivato il momento di tirare le somme. Potete dare il vostro giudizio all'anno solare di Fikayo Tomori

Fikayo Tomori è stata certamente una piacevolissima scoperta. Arrivato al Milan dal Chelsea durante il mercato di gennaio, il classe 1997 è diventato un pilastro della squadra allenata da Stefano Pioli. 43 presenze in poco meno di un anno con la maglia rossonera, il suo acquisto ha contribuito e non poco al ritorno in Champions del Diavolo dopo sette lunghi anni di attesa.