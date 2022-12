Bennacer, il padrone del centrocampo rossonero: dai un voto al suo 2022 | SONDAGGIO

Il 2022 è stato un anno molto, molto positivo per Ismael Bennacer . Se nei primi sei mesi dell'anno ha dovuto fare spesso staffetta con Kessie e Tonali, da agosto in poi si è imposto nella squadra di Pioli diventando il padrone del centrocampo. Senso della posizione, capacità di impostazione, bravo a recuperare palloni e a correre in lungo e largo: l'algerino è un gigante in campo nonostante non abbia una struttura fisica possente.

Bennacer, che negli anni scorsi spesso era assente per qualche infortunio di troppo, ha cambiato marcia e ne beneficia anche il suo fisico. E' diventato quel giocatore di cui non si può fare a meno, infatti il Milan sta lavorando per prolungare quel contratto in scadenza nel 2024. Con il cambio di agente nelle ultime settimane, la trattativa sembrerebbe essersi un po' bloccata, ma di certo è che il club di via Aldo Rossi farà di tutto per blindare Bennacer in quanto viene considerato un perno del presente, ma anche del futuro del Milan. In attesa di sviluppi, dai un voto al suo 2022 nel sondaggio proposto qui sotto!