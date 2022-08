Vicenza-Milan 1-6, Leao: “Siamo pronti per la nuova stagione”

Rafael Leao , attaccante del Milan , è stato protagonista in occasione del successo, 1-6 , sul campo del Vicenza in occasione dell'ultima amichevole precampionato dei rossoneri di Stefano Pioli .

Il numero 17 del Diavolo ha dunque affidato tutta la propria soddisfazione per l'ultimo, positivo test match, arrivato ad una settimana esatta dal debutto nella Serie A 2022-2023 , in programma sabato 13 agosto a 'San Siro' contro l' Udinese , in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram'.

"Siamo pronti per la nuova stagione", ha scritto Leao come didascalia di una serie di foto che lo ritraggono, sorridente come sempre, in alcuni, distinti, momenti della partita di Vicenza. Milan, urge un centrocampista. Le idee di Maldini e Massara >>>