Verso Lazio-Milan, i 5 migliori gol rossoneri all’Olimpico (Video)

MILAN NEWS – Quasi tutto pronto per il match tra Lazio e Milan, in programma alle 21:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Una sfida importantissima per entrambe le squadre, che inseguono i rispettivi obiettivi stagionali. Per buon auspicio il club rossonero, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un video in cui mostra i 5 gol più belli segnati in casa dei biancocelesti, Grandi firme per il Diavolo, da Zlatan Ibrahimovic e Andriy Shevchenko, passando per George Weah e Massimo Ambrosini.

