Venezia, i complimenti al Milan: “Difficile contenere Theo Hernandez”

Il Milan offre una prova di forza importante al 'Penzo'. A fine partita arrivano anche i complimenti diretti del Venezia su Twitter

Dopo la bella vittoria contro la Roma, il Milan si conferma archiviando la pratica Venezia con un secco 3-0 che non ammette repliche. I rossoneri hanno messo in campo una prestazione quasi perfetta sotto ogni punto di vista. A fine partita arrivano anche i complimenti del club lagunare che, su Twitter, si lascia andare ad un messaggio pieno di sportività che fa bene al calcio. Eccolo: "Si è dimostrato molto difficile contenere Theo Hernández e un ottimo Milan, in lotta per il campionato". Theo oggi è stato davvero devastante e questi complimenti diretti ne sono la testimonianza. Grande gesto: complimenti, Venezia! Venezia-Milan 0-3: le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>