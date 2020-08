Theo Hernandez su Twitter, foto in allenamento con Halilovic

MILAN NEWS – Si è conclusa la prima settimana di allenamenti per il Milan. La squadra si è ritrovata lunedì e ha iniziato a lavorare il giorno successivo. Una prima settimana intensa, ricca di allenamenti e di fatica, ma anche di due partitelle. La prima “interna”, finita 2-0 con i gol di Alexis Saelemaekers e Daniel Maldini; la seconda si è svolta oggi in famiglia, contro la Primavera. Vittoria per la prima squadra con un netto 4-1. I gol sono stati ancora di Saelemaekers, ma anche di Ante Rebic e Paquetà, oltre alla prima firma di Pierre Kalulu. Protagonista anche Theo Hernandez, che poi ha pubblicato su Twitter una foto di uno scontro di gioco con Alen Halilovic, rientrato al Milan, ma oggi aggregato alla Primavera. Eccola.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>