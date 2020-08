Theo Hernandez su Twitter, foto con Saelemaekers

MILAN NEWS – È già ricominciata la nuova stagione. Lunedì i giocatori del Milan sono tornati a Milanello per effettuare i tamponi, mentre ieri si è svolto il primo allenamento. Oggi la prima partitella in famiglia, con gol di Alexis Saelemaekers e Daniel Maldini. L’ambiente è positivo, c’è carica e grande entusiasmo. Lo si capisce, come sempre, dalle piccole cose. Di queste fa parte il mondo social. Poco fa Theo Hernandez ha pubblicato su Twitter una foto dell’allenamento di oggi in cui è impegnato in una corsa insieme a Saelemaekers. Niente di eccezionale, ma la dimostrazione ennesima di quanta voglia e quanto entusiasmo ci sia in questo momento tra i giocatori del Milan.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>