Theo Hernandez su Twitter: “Chi sono questi ragazzi?”

MILAN NEWS – Continuano gli allenamenti del Milan. I rossoneri hanno ripreso martedì ad allenarsi e tra i giocatori più in forma, come sempre, c’è Theo Hernandez. Il terzino sinistro rossonero è arrivato molto carico a Milanello, ma soprattutto di buon umore. L’ambiente rossonero in questo momento sta bene e lo si evince dai dettagli. Come le pubblicazioni dei giocatori sui social. C’è grande sintonia nella squadra, i giocatori si trovano bene e sono felici. Da queste cose nascono poi i risultati, che i tifosi si augurano possano essere ancora positivi. Su Twitter, proprio Theo ha pubblicato una foto nella penombra con Alexis Saelemaekers e ha chiesto, scherzando, ai suoi seguaci: “Chi sono questi ragazzi?”

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>