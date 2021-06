Theo Hernandez, cos’hai fatto ai capelli? Ecco il look ‘alla Laxalt’ (FOTO)

Theo Hernandez, terzino del Milan, si rilassa in vacanza con la sua Zoe. Cambio look per il francese: ecco le treccine biondo platino

Renato Panno

Dopo l'ennesima chiamata mancata con la Francia, Theo Hernandez si sta concedendo una meritata vacanza dopo la Champions League conquistata con il Milan. Una vacanza che ha permesso la riconciliazione con Zoe Cristofoli dopo diversi mesi di crisi. Il numero 19 rossonero, tra una foto e l'altra con la bella influencer, ha mostrato un cambio look decisamente particolare. L'ex Real Madrid ha optato per un taglio di capelli in stile mohicano con treccine biondo platino annesse. Un look che lo avvicina molto al suo ormai ex compagno di squadra Diego Laxalt. Ecco le foto.