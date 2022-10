Simoncelli, oggi 11 anni dalla sua morte. Il Milan: “Manchi caro Sic”

Sono trascorsi esattamente 11 anni da quel tragico 23 ottobre 2011, giorno in cui Marco Simoncelli perse la vita sul circuito di Sepang, in Malesia. Il pilota della Moto GP, come noto, era un grande tifoso rossonero. Proprio per questo motivo il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto ricordare il 'Sic' con un emozionante post social.