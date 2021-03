Serie A, il match Milan-Napoli visto sui social | LIVEBLOG

Milan-Napoli vista dai tifosi del Diavolo sui social network

Milan-Napoli, posticipo della 27^ giornata di Serie A, è un match molto importante per le ambizioni di Champions League tanto del Milan di Stefano Pioli quanto del Napoli dell’ex rossonero Gennaro Gattuso.

Il Diavolo, per l’occasione, ha recuperato qualcuno dei suoi elementi titolari ma, per esempio, Ismaël Bennacer e Zlatan Ibrahimović sono ancora assenti. Stesso discorso per gli azzurri, che dovranno fare a meno di Kostas Manolas e Hirving Lozano.

Ecco come vivono la partita, in tempo reale, i tifosi del Milan sui social: i migliori meme e commenti su ‘Facebook‘, ‘Twitter‘ e ‘Instagram‘!

