Salisburgo-Milan, il club sui social: “Bentornata Champions League”

Stasera, alle ore 21:00 , si disputerà Salisburgo-Milan , partita della 1^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 . La partita, come noto, si giocherà alla 'Red Bull Arena' di Salisburgo (Austria). Città nella quale il Diavolo è giunto nel pomeriggio di ieri con un volo privato da Milano .

Questa mattina, attraverso i suoi account ufficiali sui social network, il club rossonero ha voluto suonare la carica in vista della sfida tra i 'Tori Rossi' di Matthias Jaissle e i rossoneri di Stefano Pioli , con un post motivazionale.

"Bentornata Champions League - recita il post del Milan sul match di stasera in Austria -. Oggi si ricomincia". Le altre due squadre del gruppo del Milan, lo ricordiamo, sono Chelsea e Dinamo Zagabria, che oggi alle ore 18:45 si affrontano allo stadio 'Maksimir'. Champions, dove vedere Salisburgo-Milan in tv o in diretta streaming >>>