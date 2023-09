Paredes e il consiglio a El Shaarawy: “Tomori è ammonito…” | (Video)

In questo momento il campionato di Serie A è in pausa. Il Milan riprenderà il prossimo sabato contro l'Inter. Una partita veramente importante: in primis perché è il derby, poi anche perché si deciderà chi sarà la capolista in questo inizio di campionato. Chi non ci sarà è Fikayo Tomori. Il difensore rossonero è stato squalificato per il rosso contro la Roma. L'inglese è stato doppiamente ammonito per due falli molto simili su Belotti. Prima del secondo intervento, Paredes ha parlato con El Shaarawy consigliandogli il da farsi. Ecco il video.