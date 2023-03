Ordine: “L’Inter è offesa con Cardinale, che magnifica storia la vita”

Il giornalista Franco Ordine ha espresso tramite i propri social un pensiero sul comportamento dell'Inter in merito allo stadio

Una delle questioni più spinose che stanno tenendo banco nel panorama calcistico italiano al momento è senza dubbio quella relativa al Nuovo Stadio di Milano. Proprio in merito a questo tema è intervenuto Franco Ordine, riprendendo attraverso il proprio profilo Twitter un trafiletto su Il Corriere della Sera che ricorda come l'Inter un anno fa firmava il patto di riservatezza per Rozzano e ora fa l'offesa con il proprietario del Milan Gerry Cardinale. Di seguito le sue parole a riguardo.