Nesta ritrova Thiago Silva: “Quante battaglie insieme amico” (FOTO)

Alessandro Nesta e Thiago Silva insieme. Ai tifosi del Milan scenderà sicuramente una lacrima a vedere questa foto dei due ex rossoneri insieme. Nesta è volato a Londra per il 'Trophy Tour' organizzato dal club e non ha mancato occasione per incontrare il difensore brasiliano. Quest'ultimo, domani sera, affronterà a Stamford Bridge proprio il Diavolo in Champions League. Nesta non ha mancato l'occasione per scattare delle foto insieme e pubblicarle sul proprio profilo Twitter. "Grande giocatore, persona straordinaria…quante battaglie insieme amico!", ha scritto l'ex difensore.